Размером с человека: Ихтиолог рассказал об опасных рыбах, за которых предлагают награду в Крыму
Ихтиолог Симаков: Груперы, которых ищут в Крыму, не расплодятся в Чёрном море
Групер. Обложка © Shutterstock
Груперы, на которых объявили охоту сотрудники Алуштинского аквариума в Крыму, опасны для человека, однако в Чёрном море они вряд ли расплодятся. Такое мнение выразил профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрий Симаков.
В Алуштинском аквариуме в Крыму объявили вознаграждение за поимку груперов. Видео © Telegram / "Mash на волне"
"Групер — морская рыба из семейства каменных окуней, очень интересная. Она довольно наблюдательна, иногда достигает размера с человека, поэтому может представлять для него опасность: полностью проглотить не сможет, но наполовину — вполне", — отметил он в беседе с телеканалом "360".
По словам эксперта, групер может вымахать до двух с половиной метров, масса колеблется от 100 граммов до 455 килограммов. Окраска таких хищников довольно разнообразна и меняется по ситуации. А за счёт выдвижной верхней челюсти эти рыбы могут засасывать добычу, например мелких акул, омаров, скатов и морских черепах.
"Почти наверняка груперы попали в Чёрное море из какого-нибудь местного аквариума. Однако едва ли они смогут расплодиться — им не подходит черноморская вода. Она слишком малосолёная для этих рыб", — подчеркнул специалист.
Примечательно, что груперы могут менять пол. Минимум до пяти лет все рыбы являются самками, и только потом некоторые из них становятся самцами.
Как сообщал Life.ru, ранее в Крыму объявили денежное вознаграждение за поимку груперов. Директор Алуштинского аквариума предлагает по пять тысяч рублей за каждую особь. Груперы (Epinephelus) — род лучепёрых рыб из семейства каменных окуней. Насчитывают 88 видов, распространённых преимущественно в Индо-Тихоокеанском регионе, восемь видов встречаются в восточной части Тихого океана, 11 видов — в западной Атлантике, девять — в восточной Атлантике и Средиземном море.