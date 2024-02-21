Размером с человека: Ихтиолог рассказал об опасных рыбах, за которых предлагают награду в Крыму

Груперы, на которых объявили охоту сотрудники Алуштинского аквариума в Крыму, опасны для человека, однако в Чёрном море они вряд ли расплодятся. Такое мнение выразил профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрий Симаков.

В Алуштинском аквариуме в Крыму объявили вознаграждение за поимку груперов. Видео © Telegram / "Mash на волне"

"Групер — морская рыба из семейства каменных окуней, очень интересная. Она довольно наблюдательна, иногда достигает размера с человека, поэтому может представлять для него опасность: полностью проглотить не сможет, но наполовину — вполне", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

По словам эксперта, групер может вымахать до двух с половиной метров, масса колеблется от 100 граммов до 455 килограммов. Окраска таких хищников довольно разнообразна и меняется по ситуации. А за счёт выдвижной верхней челюсти эти рыбы могут засасывать добычу, например мелких акул, омаров, скатов и морских черепах.

"Почти наверняка груперы попали в Чёрное море из какого-нибудь местного аквариума. Однако едва ли они смогут расплодиться — им не подходит черноморская вода. Она слишком малосолёная для этих рыб", — подчеркнул специалист.

Примечательно, что груперы могут менять пол. Минимум до пяти лет все рыбы являются самками, и только потом некоторые из них становятся самцами.