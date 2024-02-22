Американская засада: Кто стоит за русской версией журнала Forbes, ставшей в России рупором Запада В последнее время русская редакция американского экономического журнала Forbes позволяет себе давать неоднозначные оценки событиям в России, проводя прозападную линию. Почему издание для миллионеров подалось в политику? 21 февраля, 21:41 Магомед Мусаев, Николай Усков. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев, "Ведомости" / Максим Стулов, Анна Салынская

Почему убыточный "Форбс" может попасть под проверку

Российский Forbes словно нарывается. Достаточно зайти на его заглавную страницу, которая чем дальше СВО, тем больше напоминает контентом экстремистские СМИ или посты иноагентов.

— "Истинное лицо Кремля". Агрессивная стигматизация. Погоня за уехавшими. "Всех не пересажаете". Как Дума ужесточает наказания для недовольных российской властью, — заголовки и подача отечественного "Форбс" наводят на определённые мысли.

Журнал хоть формально и принадлежит россиянину, но фактически работает по лицензии, предоставленной нью-йоркским юрлицом Forbes Inc. А ещё русский "Форбс" — это единственное издание с американскими корнями в России, чьи права лицензиата не были прекращены после начала СВО.

Согласно налоговым базам, "Форбс" — убыточный журнал и редко когда выходит в плюс. Так, в 2022 году (за 2023-й отчётность ещё не опубликована. — Прим. Лайфа) солидные доходы в 600 млн рублей были полностью перекрыты расходами на 700 млн рублей.

Внутри редакции процветали странные порядки: Пенсионный фонд уже ловил издание на манипуляциях со страховым стажем 56 сотрудников и оштрафовал его через суд за непредставление информации.

Кто владеет и управляет "Форбс" в России

Всемирно известный деловой журнал пришёл на прилавки России в 2004 году. Россия стала пятой страной мира, где американцы его запустили. Издателем выступила "Аксель Шпрингер Раша", структура немецкого медиахолдинга Axel Springer AG. Не прошло и полугода, как убили первого главреда "Форбс", американца Пола Хлебникова. Его застрелили возле редакции.

Павел Хлебников, главный редактор журнала Forbes. Фото © ТАСС / AP/ MISHA JAPARIDZE

Вторым главредом "Форбс" на семь лет стал Максим Кашулинский. Ранее он руководил работающим по американской лицензии еженедельником "Русский Newsweek", а после возглавлял портал Republic, который внесли за год до СВО в реестр иностранных агентов.

Третьим главредом назначили Елизавету Осетинскую* — она иноагент с апреля 2022-го, основала онлайн-издание The Bell*, тоже признанное иноагентом. По некоторым сведениям, Осетинская сейчас то ли в Грузии, то ли в США.

Четвёртым недолго пробыл Эльмар Муртазаев, экс-замглавреда при Осетинской*. Пока длилось его правление, Госдума приняла закон, ограничивающий долю иностранцев во владении российскими СМИ. Немецкий медиахолдинг продал "Форбс" бизнесмену Александру Федотову. Он захотел меньше политики в экономическом журнале. Муртазаев не согласился и ушёл по собственному.

Пятым главредом оказался Николай Усков, имевший опыт руководства глянцами GQ и "Сноб". Он придерживался тех же позиций, что и его предшественник Муртазаев. Снова начались разногласия с собственником. Ускова уволили, но на его сторону встал правообладатель бренда — Forbes Inc. В итоге уйти пришлось Александру Федотову, в 2018 году он продал "Форбс" Магомеду Мусаеву, президенту международного венчурного фонда Global Venture Alliance.

После этих событий кажется, что редакционную политику в главном рупоре российских богачей определяют именно американцы. Мусаев сразу же вернул и повысил опального Николая Ускова, тот теперь редакционный директор и член совета директоров.

Что известно про Мусаева и Ускова

Лайф подробно писал про Магомеда Мусаева сразу после того, как тот купил "Форбс". Правда, до сих пор точно не известно, как Мусаев заработал свои миллионы долларов. По образованию он медик, выпускник Дагестанского университета. В России прежде всего известен по нулевым годам, когда работал директором ВДНХ с зарплатой 160 тысяч рублей в месяц. Уволили его со скандалом — предшествовала этому прокурорская проверка, вскрывшая системные нарушения в распределении бюджетных денег. Ущерб казне от незаконно сдававшихся в аренду площадей оценивался до миллиарда рублей. Но уголовных дел не последовало.

Мусаев уехал в Калифорнию, где зарегистрировал венчурный фонд и начал через него инвестировать. Много шума организация наделала, купив церковь Девы Марии Гваделупской в Сан-Франциско. Российское юрлицо фонда появилось позже. Оно, в свою очередь, работало с государственной Российской венчурной компанией из "Сколково" и организовало саммит для Высшей школы экономики, суммарно заработав 40 млн рублей.

Венчурный предприниматель Магомед Мусаев. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Мусаева хорошо знают в родном Дагестане как родственника экс-президента региона Рамазана Абдулатипова. Какое-то время Мусаев даже трудился председателем исполкома Стратегического совета при главе республики.

О позиции Магомеда Мусаева много говорит его отношение к Осетинской*.

— Я её сделал. Все вещи ("Ведомости" и Forbes), которые у неё были, я был бенефициаром всех этих вещей. <...> Когда она уехала [из России], я эту историю ей же вернул. <...> Я, когда коснулось её на верхах, я решал её вопрос очень сильно, — такие слова он якобы сказал знакомому.

Судя по базам, у семьи Мусаева в столице есть три квартиры, объединённые в одни огромные хоромы площадью свыше 400 квадратов, в историческом модерновом особняке на Плющихе — это престижный район в центре у Москвы-реки. Такая недвижимость может стоить до четверти миллиарда.

Дом, где живёт семья Мусаева, был построен в 1914 году.

Николай Усков из семьи врачей. Его отец, психиатр, давно переехал в США. Сам Усков, отучившись на истфаке МГУ, какое-то время трудился в Институте всеобщей истории РАН, а также преподавал и занимался научной работой в альма-матер.

Потом, в 2000 году, ушёл в издательский дом Independent Media (после спецоперации свернул деятельность, потому что работал по американской лицензии. — Прим. Лайфа). На протяжении нулевых Усков был главредом журналов Men's Health и GQ. При нём расцвела и превратилась в одно из главных светских событий Москвы премия "Человек года GQ". Напомним, её получал в том числе иноагент и русофоб Юрий Дудь*.

Главный редактор Forbes Russia Николай Усков. Фото © ТАСС / RBC / Олег Яковлев

В десятые годы Николай Усков ушёл в медиахолдинг олигарха Михаила Прохорова, чтобы возглавить глянцевый журнал "Сноб". Но пробыл там недолго, в 2016 году перейдя в "Форбс".

О позиции Николая Ускова много говорит его первый пост в запрещённой соцсети после начала СВО — это чёрная обложка мартовского Forbes. Судя по ленте Ускова, он часто бывает в Израиле.

Как выяснил Лайф, до начала СВО Николай Усков жил в Москве на Чистопрудном бульваре в двушке конструктивистского дома. Возможно, его квартира (совпадают этаж и площадь, других таких в здании нет) сейчас продаётся за 39 миллионов рублей через специализированные порталы.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Почему русская редакция "Форбс" так себя ведёт? 0 Всё очень просто — политику диктуют американцы Возможно, сотрудники редакции имеют оппозиционные взгляды Меня нет в списках богачей "Форбс", я его не читаю

Авторы Пётр Егоров