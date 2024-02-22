Главное из сводок военкоров: Как растёт фронт в ДНР, что происходит в Запорожье и какие теракты готовит Киев Армия России освободила Крынки, зашла в Новомихайловку и продолжает штурмовать Красное и Богдановку, а Киев готовит новые террористические атаки в отношении регионов РФ. О чём ещё пишут военкоры 22 февраля? 21 февраля, 21:40 Армия России наступает сразу по нескольким направлениям в Донецкой Народной Республике. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Что происходит в ДНР 22 февраля

Армия России наступает сразу по нескольким направлениям в Донецкой Народной Республике. Согласно сообщениям военкоров, на Авдеевском участке фронта наши военные продолжают штурмовые действия в Степовом и Первомайском. Атаки ВС РФ вдоль лесополос восточнее Ласточкина улучшают тактическое положение для продвижения.

На Кураховском направлении идёт штурм Георгиевки и зачистка посёлка Победа, в котором водружён флаг России, но в серой зоне со стороны домов, превращённых в руины, противник оказывает сопротивление.

После закрепления в посёлке Победа военные смогут развивать наступление в направлении Угледара с угрозой окружения всей группировки противника, находящейся восточнее трассы 0532. Михаил Онуфриенко Военный эксперт

— Вокруг Победы у ВСУ была выстроена оборона по рубежу Марьинка – Победа – "Зверинец". Именно укрепрайон у села не позволял российским войскам двигаться к Константиновке, расположенной на логистическом маршруте к Угледару, — напоминает военный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь). — Важность населённого пункта подчёркивается тем, как отчаянно ВСУ пытались его удержать. За несколько недель активной обороны там были и десантники 79-й и 95-й ОДШБр, и подразделения 33-й ОМБр, две штурмовые группы которой были направлены вчера для контратаки, но безуспешно.

Военкоры размещают первые кадры захода наших штурмовых групп морской пехоты в Новомихайловку. По их словам, российские бойцы контролируют почти половину этого населённого пункта, расположенного между освобождённой Марьинкой и оккупированным ВСУ Угледаром.

Также идёт активное продвижение к Часовому Яру. Военные РФ захватывают новые опорники врага у трассы Артёмовск – Часов Яр. Часть подразделений подошла к Ивановскому (Красному), заняв с десяток посадок за последние дни. Продолжается штурм Богдановки.

— После падения Богдановки и Ивановки наши войска приступят к штурму Часова Яра, где, по заявлению противника, оборона и укрепления "желают лучшего" и никак не сравнимы с укреплениями на Авдеевском направлении, — отмечают эксперты.

Что происходит в Запорожье 22 февраля

На Запорожском фронте противник отошёл из посёлка Работино, находящегося в низине, на высоту и продолжает оборонять фланги участка фронта, сообщают военкоры.

Накануне освобождения Крынок в Херсонской области противник успел вовремя отвести с правого берега Днепра уцелевших морпехов и перебросить их на Запорожский фронт в Работино, где на южных и восточных окраинах продолжаются бои.

— Противник цепляется за укрепления, построенные за полгода в центре Работина и его развалинах, опровергая утверждения ряда аналитиков, что держать оборону в руинах невозможно, — комментирует военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Украинские аналитики признают, что севернее Новопрокоповки российские бойцы продвинулись и закрепились на участке шириной до двух километров, глубиной до 650 м.

СБУ и ВСУ готовят новые атаки против регионов России

Военный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь) сообщает, что, пока российские войска успешно атакуют на фронте, украинские формирования готовятся к новым актам террора на юге России, в первую очередь в Крыму.

Эксперт обращает внимание на повышенную интенсивность разведывательных патрулей НАТО у наших границ со стороны Чёрного моря. В один из дней в воздухе было замечено не менее восьми самолётов Североатлантического альянса. Также "над акваторией Чёрного моря действовали два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения — французский Е-3F и турецкий Е-7Т", пишет Звинчук, добавляя, что "в небе южнее Крыма "пылесосит" RQ-4B ВВС США".

— Новые налёты не исключены, особенно на фоне территориальных потерь на фронте. Украинским властям уж очень нужно перебить инфоповод, и ракетный удар или нападение морских дронов — их излюбленная тактика, — говорит Звинчук, добавляя, что "уже неделю в украинских портах отмечается повышенная активность грузовых судов и судовых кранов, которая может быть связана с разгрузкой различного вооружения, включая безэкипажные катера".

Авторы Дмитрий Шестопалов