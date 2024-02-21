Более 70% украинцев высказались за дипломатическое решение конфликта с Россией

Более половины жителей (72%) Украины выступают за мирное урегулирование конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл Киевский международный институт социологии (КМИС).

"Украинцы остаются открытыми для переговорного процесса. В мае 2022 года [за переговоры выступали] 59%, а в феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны", — указано в сообщении института.

В КМИСе подчеркнули, что на всей территории Незалежной большая часть граждан в целом "открыты к дипломатическому треку". Опрос проводился с 5 по 10 февраля методом телефонного интервью, в нём приняло участие 1202 украинца.