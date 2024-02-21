Более 70% украинцев высказались за дипломатическое решение конфликта с Россией
КМИС: 72% украинцев выступили за дипломатическое решение конфликта с Россией
Более половины жителей (72%) Украины выступают за мирное урегулирование конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл Киевский международный институт социологии (КМИС).
"Украинцы остаются открытыми для переговорного процесса. В мае 2022 года [за переговоры выступали] 59%, а в феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны", — указано в сообщении института.
В КМИСе подчеркнули, что на всей территории Незалежной большая часть граждан в целом "открыты к дипломатическому треку". Опрос проводился с 5 по 10 февраля методом телефонного интервью, в нём приняло участие 1202 украинца.
А ранее КМИС опубликовал результаты другого опроса — на тему доверия украинцев Владимиру Зеленскому. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома ВСУ жители Незалежной стали на 13% меньше доверять Зеленскому. Недоверие при этом выросло с 22% в декабре прошлого года до 35% в феврале.
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