В Госдуму внесли законопроект об установлении 24 февраля Днём участника СВО

В Госдуму внесли законопроект об установлении 24 февраля Днём участника специальной военной операции (СВО). Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы — депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду". Её лидер Сергей Миронов считает, что установление этой даты подчеркнёт особую роль участников СВО в современной России и поспособствует военно-патриотическому воспитанию молодёжи, формированию у неё чувства долга перед Отечеством.

СВО началась 24 февраля 2022 года.