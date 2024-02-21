Регион

Уведомления отключены

21 февраля, 16:11

В Госдуму внесли законопроект об установлении 24 февраля Днём участника СВО

В Госдуму внесли законопроект об установлении 24 февраля Днём участника специальной военной операции (СВО). Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы — депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду". Её лидер Сергей Миронов считает, что установление этой даты подчеркнёт особую роль участников СВО в современной России и поспособствует военно-патриотическому воспитанию молодёжи, формированию у неё чувства долга перед Отечеством.

СВО началась 24 февраля 2022 года.

Путин: День защитника Отечества давно стал народным праздником
Путин: День защитника Отечества давно стал народным праздником

Ранее в России предложили пополнить календарь праздников датами, связанными с СВО. Автор инициативы в число наиболее значимых дней, которые можно было бы отмечать в масштабе всей страны, выбрал 12 января (освобождение Соледара), 26 февраля (освобождение Мелитополя), 9 мая (освобождение Попасной), 20 мая (освобождение Мариуполя и Бахмута), 2 июля (освобождение Лисичанска), 25 декабря (освобождение Марьинки).

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Законы
  • Специальная военная операция на Украине
  • Сергей Миронов
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров