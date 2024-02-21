В Госдуму внесли законопроект об установлении 24 февраля Днём участника СВО
В Госдуму внесли законопроект об установлении 24 февраля Днём участника специальной военной операции (СВО). Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторы инициативы — депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду". Её лидер Сергей Миронов считает, что установление этой даты подчеркнёт особую роль участников СВО в современной России и поспособствует военно-патриотическому воспитанию молодёжи, формированию у неё чувства долга перед Отечеством.
СВО началась 24 февраля 2022 года.
Ранее в России предложили пополнить календарь праздников датами, связанными с СВО. Автор инициативы в число наиболее значимых дней, которые можно было бы отмечать в масштабе всей страны, выбрал 12 января (освобождение Соледара), 26 февраля (освобождение Мелитополя), 9 мая (освобождение Попасной), 20 мая (освобождение Мариуполя и Бахмута), 2 июля (освобождение Лисичанска), 25 декабря (освобождение Марьинки).
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