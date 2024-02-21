Россиянам объяснили, стоит ли перезванивать на незнакомые номера

Многим россиянам практически ежедневно поступают звонки с незнакомых им номеров. Стоит ли перезванивать в таких случаях, рассказал член Общественного совета при ГУ МВД РФ по Московской области, координатор направления "Безопасный Интернет" Павел Сорокин.

"Если род профессиональной деятельности позволяет — лучше не перезванивать на незнакомые номера", — рассказал специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Прежде чем перезванивать на неизвестный номер, специалист также порекомендовал воспользоваться программами для идентификации репутации номера. Если вы всё-таки решили рискнуть и перезвонить, а в ответ услышали шум и тишину, стоит сбросить вызов, резюмировал эксперт.