Дима Билан спел гимн России на церемонии открытия Игр будущего в Казани
Певец Дима Билан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial
Певец Дима Билан исполнил российский гимн во время церемонии открытия Игр будущего в Казани. Вместе с ним выступила певица, "серебряный голос России" Эльмира Калимуллина.
Исполнителям аккомпанировал оркестр и помогал детский хор. Зал слушал гимн стоя. В зале присутствовали президент России Владимир Путин и лидеры других стран.
Ранее Life.ru писал, что пропавший после скандальной "голой вечеринки" Билан приехал в ДНР с подарками и увёз с собой кота. Пушистика артист назвал Шахтёром. По словам Билана, адаптация хвостатого проходит хорошо и быстро — "уже батонится на диване".