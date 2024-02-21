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21 февраля, 18:40

Дима Билан спел гимн России на церемонии открытия Игр будущего в Казани

Певец Дима Билан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

Певец Дима Билан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

Певец Дима Билан исполнил российский гимн во время церемонии открытия Игр будущего в Казани. Вместе с ним выступила певица, "серебряный голос России" Эльмира Калимуллина.

Исполнителям аккомпанировал оркестр и помогал детский хор. Зал слушал гимн стоя. В зале присутствовали президент России Владимир Путин и лидеры других стран.

Пропавший после "голой вечеринки" Билан приехал в ДНР с подарками и увёз с собой кота
Пропавший после "голой вечеринки" Билан приехал в ДНР с подарками и увёз с собой кота

Ранее Life.ru писал, что пропавший после скандальной "голой вечеринки" Билан приехал в ДНР с подарками и увёз с собой кота. Пушистика артист назвал Шахтёром. По словам Билана, адаптация хвостатого проходит хорошо и быстро — "уже батонится на диване".

Анатолий Симоненко
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