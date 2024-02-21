Офис Зеленского анонсировал "нечто особенное" 25 февраля

На 25 февраля украинские власти готовят конференцию с участием руководства киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, ожидается "нечто особенное".

"На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратпром. Будет первая леди, будет Мининфраструктуры, офис Зеленского и, конечно, сам Зеленский", — заявил Никифоров в эфире телеканала "Рада".

По его словам, на конференции будут подняты вопросы развития Украины, армии, внедрения современных технологий, гарантий безопасности и поддержки бизнеса.