Зеленского уличили в бегстве из Киева на фоне разгрома ВСУ в Авдеевке

На фоне разгрома ВСУ в Авдеевке Владимир Зеленский спешно покинул Киев. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

"Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт, — он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась трудная для него политическая обстановка", — указал он в своём YouTube-блоге.