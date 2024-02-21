Регион

Уведомления отключены

21 февраля, 15:36

Зеленского уличили в бегстве из Киева на фоне разгрома ВСУ в Авдеевке

Аналитик Меркурис: Зеленский срочно покинул Киев на фоне разгрома ВСУ в Авдеевке

На фоне разгрома ВСУ в Авдеевке Владимир Зеленский спешно покинул Киев. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

"Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт, — он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась трудная для него политическая обстановка", — указал он в своём YouTube-блоге.

По словам эксперта, Зеленскому некомфортно быть в Киеве, так как там он может столкнуться с политическими оппонентами. Это ему не нужно, учитывая снижающиеся рейтинги из-за крупных провалов украинских военных на фронте, пояснил Меркурис.

Рейтинг Зеленского обрушился после увольнения Залужного
Рейтинг Зеленского обрушился после увольнения Залужного

Напомним, Российская армия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Военные зачистили город. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ за два дня — 17–18 февраля — потеряли в Авдеевке порядка 2400 военных. Президент РФ Владимир Путин назвал отход Вооружённых сил Украины из Авдеевки бегством.

Обложка ©

Getty Images / Drew Angerer

Никита Осипов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров