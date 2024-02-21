В Херсонской области опровергли сообщения украинских СМИ о гибели Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © t.me / Владимир Сальдо
Распространяемая украинскими СМИ информация о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо не соответствует действительности. Об этом сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.
"Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели", — рассказали в пресс-службе чиновника.
Ранее Сальдо раскрыл детали своего отравления в 2022 году. По словам политика, к этому был причастен человек из его ближнего круга, который согласился на преступление ради большой суммы денег.