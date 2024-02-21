В Херсонской области опровергли сообщения украинских СМИ о гибели Сальдо

Распространяемая украинскими СМИ информация о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо не соответствует действительности. Об этом сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

"Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели", — рассказали в пресс-службе чиновника.