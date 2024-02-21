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21 февраля, 19:31

В Херсонской области опровергли сообщения украинских СМИ о гибели Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © t.me / Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © t.me / Владимир Сальдо

Распространяемая украинскими СМИ информация о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо не соответствует действительности. Об этом сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

"Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели", — рассказали в пресс-службе чиновника.

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Ранее Сальдо раскрыл детали своего отравления в 2022 году. По словам политика, к этому был причастен человек из его ближнего круга, который согласился на преступление ради большой суммы денег.

Оксана Попова
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