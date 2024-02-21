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20 февраля, 22:51

"Низкий вам поклон, герои": Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках

Губернатор Сальдо опубликовал видео развёртывания российского флага в Крынках

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео развёртывания российского флага в селе Крынки. Чиновник назвал участвующих в операции по зачистке населённого пункта бойцов героями и выразил им слова благодарности.

Видео © t.me / Владимир Сальдо

"Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями десантниками передают из Крынок: населённый пункт освобождён. Низкий вам поклон, герои, от всех жителей Херсонщины и моя личная огромная благодарность!" — подчеркнул Сальдо.

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Напомним, российские военные завершили в Херсонской области работы по зачистке Крынок. По словам министра обороны Сергея Шойгу, задачей ВСУ в селе было обеспечение прорыва в сторону города Армянска в Крыму. Глава государства Владимир Путин счёл действия украинских сил в Крынках безрассудными: военные фактически "лезли и лезли" в ловушку. Президент также призвал бойцов ВСУ в Крынках сдаться в плен, а "не плакать по радиосвязи".

Обложка ©

t.me / Владимир Сальдо

Оксана Попова
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