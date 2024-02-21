"Низкий вам поклон, герои": Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео развёртывания российского флага в селе Крынки. Чиновник назвал участвующих в операции по зачистке населённого пункта бойцов героями и выразил им слова благодарности.

"Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями десантниками передают из Крынок: населённый пункт освобождён. Низкий вам поклон, герои, от всех жителей Херсонщины и моя личная огромная благодарность!" — подчеркнул Сальдо.