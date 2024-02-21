Певица Zivert шокировала новостью об уходе со сцены

Российская певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, заявила, что уходит со сцены на полгода и отменяет все концерты. Причиной стали проблемы со здоровьем. Видео с объяснением ситуации она опубликовала в своём телеграм-канале.

Певица Zivert объяснила, почему вынуждена на полгода покинуть сцену и отменить концерты. Видео © t.me / Zivert

"Вы все хорошо знаете о моих проблемах со здоровьем, которые начались почти полтора года назад, из-за которых были отмены и переносы моей деятельности. Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму", — сообщила Zivert.

Она рассказала, что поначалу пыталась не обращать внимания на проблему, блокировала боль уколами, продолжала работать, но теперь организм "бьёт в колокол", а врачи настоятельно рекомендуют не подвергать себя сильным физическим нагрузкам и не провоцировать острую боль. Теперь же недуг обрёл более прогрессирующую форму.

О какой именно болезни идёт речь, певица не рассказала. Впрочем, её по-прежнему можно будет увидеть в шоу "Голос", в 12-м сезоне которого певица является наставницей. Она уже набрала вокалистов в свою команду.