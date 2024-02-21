Суд арестовал президента Всероссийского общества глухих и его подчинённых

Президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислав Иванов и его подчинённые до 8 апреля текущего года будут находиться в следственном изоляторе. Как передаёт телеграм-канал SHOT, решение об их аресте принял Мещанский суд Москвы.

По данным канала, видный функционер этой организации вместе со своими подельниками подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Следствие предполагает, что они незаконно продали недвижимость, принадлежащую ВОГ, по заниженной стоимости и тем самым причинили значительный ущерб обществу. В настоящее время сумма ущерба не разглашается, однако он может достигать нескольких десятков миллионов рублей.