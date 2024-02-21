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21 февраля, 20:40

Суд арестовал президента Всероссийского общества глухих и его подчинённых

SHOT: В Москве до 8 апреля арестовали президента ВОГ Иванова и его подчинённых

Президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислав Иванов и его подчинённые до 8 апреля текущего года будут находиться в следственном изоляторе. Как передаёт телеграм-канал SHOT, решение об их аресте принял Мещанский суд Москвы.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов в Мещанском суде Москвы. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, видный функционер этой организации вместе со своими подельниками подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Следствие предполагает, что они незаконно продали недвижимость, принадлежащую ВОГ, по заниженной стоимости и тем самым причинили значительный ущерб обществу. В настоящее время сумма ущерба не разглашается, однако он может достигать нескольких десятков миллионов рублей.

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Напомним, 20 февраля в Москве задержали президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова. Как писал Life.ru, вместе с ним были задержаны ещё несколько высокопоставленных членов этой организации.

Обложка ©

t.me / SHOT

Алексей Соловьёв
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