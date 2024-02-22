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21 февраля, 21:30

Аршавин обратился к Путину с просьбой, желая помочь молодому поколению

Аршавин попросил Путина создать аналог футбольного симулятора FIFA

Экс-нападающий петербургской команды "Зенит" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин побеседовал с президентом России Владимиром Путиным после церемонии открытия "Игр будущего" в Казани и попросил создать отечественный аналог популярного футбольного симулятора FIFA. Видео диалога опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Бывший футболист Андрей Аршавин просит президента РФ Владимира Путина сделать отечественный симулятор футбола. Видео © t.me / Зарубин

"У меня есть предложение, чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за нашу сборную, за команды РПЛ, за сборные регионов, потому что в иностранных аналогах такого нет. Я считаю, что это поможет сохранить интерес к футболу, потому что много ребят сейчас живут в компьютерах", — заявил Аршавин.

Бывший футболист полагает, что такая идея способна помочь молодому поколению самореализоваться в виртуальных играх за клубы Российской премьер-лиги.

"В добрый путь": Путин открыл Игры будущего в Казани
"В добрый путь": Путин открыл Игры будущего в Казани

Ранее Путин и главы государств осмотрели зоны проведения соревнований "Игр будущего" в Казани. В частности, они наблюдали за тренировкой по фиджитал-футболу и послушали про суть игры Dota 2.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия

Анатолий Симоненко
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