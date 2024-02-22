Аршавин обратился к Путину с просьбой, желая помочь молодому поколению

"У меня есть предложение, чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за нашу сборную, за команды РПЛ, за сборные регионов, потому что в иностранных аналогах такого нет. Я считаю, что это поможет сохранить интерес к футболу, потому что много ребят сейчас живут в компьютерах", — заявил Аршавин.