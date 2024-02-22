Аршавин обратился к Путину с просьбой, желая помочь молодому поколению
Аршавин попросил Путина создать аналог футбольного симулятора FIFA
Экс-нападающий петербургской команды "Зенит" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин побеседовал с президентом России Владимиром Путиным после церемонии открытия "Игр будущего" в Казани и попросил создать отечественный аналог популярного футбольного симулятора FIFA. Видео диалога опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Бывший футболист Андрей Аршавин просит президента РФ Владимира Путина сделать отечественный симулятор футбола. Видео © t.me / Зарубин
"У меня есть предложение, чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за нашу сборную, за команды РПЛ, за сборные регионов, потому что в иностранных аналогах такого нет. Я считаю, что это поможет сохранить интерес к футболу, потому что много ребят сейчас живут в компьютерах", — заявил Аршавин.
Бывший футболист полагает, что такая идея способна помочь молодому поколению самореализоваться в виртуальных играх за клубы Российской премьер-лиги.
Ранее Путин и главы государств осмотрели зоны проведения соревнований "Игр будущего" в Казани. В частности, они наблюдали за тренировкой по фиджитал-футболу и послушали про суть игры Dota 2.
Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия