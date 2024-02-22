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22 февраля, 08:35

Бизнесмен выкупил дорогу и канализацию в московском посёлке и поставил жителей "на счётчик"

Выкупивший коммуникации бизнесмен требует деньги с жителей посёлка Чистые Ключи

Бизнесмен из Ставрополя выкупил коммуникации в московском посёлке Чистые Ключи и теперь требует с его жителей деньги за пользование дорогой, канализацией и водопроводом, которые они сами строили. Подробнее об истории узнал Life.ru.

Выкупивший коммуникации бизнесмен требует деньги с жителей московского посёлка Чистые ключи. Видео © Life.ru

Живописный посёлок бизнес-класса Чистые Ключи располагается на Киевском шоссе, и возведение домов там началось около 20 лет назад. Тогда жители заключили договоры с застройщиком и оплатили строительство насосной станции, дорог и прочих коммуникаций для комфортной жизни. Но спустя время застройщик обанкротился, и права на все коммуникации оказались в руках частного лица — ставропольского бизнесмена Сергея Нейжмака.

Его представители создали управляющую компанию и стали настоятельно предлагать жителям Чистых Ключей заключить договоры на право пользования всеми благами цивилизации. С людей требуют скидываться ежемесячно на 700 тысяч рублей, в противном случае грозят отключением воды и канализации.

Жители оказались шокированы таким развитием событий, и теперь через суд добиваются отмены прав собственности Нейжмака на коммуникации. Сам бизнесмен на связь не выходит, поэтому узнать его видение ситуации не удалось.

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Life.ru

Оксана Попова
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