Уролог рассказал, какие болезни у детей приводят к нарушению работы почек

Те урологические заболевания, которыми болеют взрослые, могут тянуться из детства, рассказал "Газете.ru" уролог-андролог Виктор Губарев. По его словам, многие патологии, не вылеченные в раннем возрасте, могут нанести вред по мере взросления. Он рассказал, какие болезни способны нанести серьёзный вред почкам, а также как их распознать.

"Гидронефроз — это заболевание, вызванное нарушением оттока мочи из почечной лоханки. Это связано прежде всего с сужением мочеточника, которое сопровождается нарушением оттока мочи, избыточным давлением её на почку и, как следствие, нарушением функции органа", — пояснил Губарев.

Ещё одно заболевание — пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Оно вызвано забросом мочи из мочевого пузыря в мочеточник и почку. В этом случае орган получает свыше 3000 гидродинамических ударов в год разной степени выраженности. Часто рефлюкс осложняется инфекцией мочевыводящих путей. Всё это ведёт к серьёзным сбоям в работе почек.

Другое опасное заболевание — мегауретер, при котором происходит аномальное расширение мочеточника и собирательной системы почки. Недуг может развиться из-за рефлюкса высокой степени, сужения в области пузырно-мочеточникового сегмента, мочекаменной болезни, нарушения нервной регуляции работы мочевого пузыря. Не выявленная вовремя патология может обернуться тяжёлыми инфекциями мочевыводящих путей и нарушением работы органа.

При симптомах патологии мочевыводящей системы может подниматься температура вплоть до 40 градусов без видимой причины. В это время ребёнок испытывает слабость и вялость. Также могут измениться запах и мутность мочи, в ней могут появиться взвеси в виде "хлопьев". При проведении анализа в моче может оказаться повышенное количество бактерий, изменения по данным УЗИ почек и мочевыводящий путей.

Врач обратил внимание на то, что все три патологии относятся к врождённым. Но гидронефроз может быть приобретённым, он даёт о себе знать в подростковом возрасте. Так как все эти заболевания многие годы могут оставаться незамеченными, важно проходить плановую диагностику, даже если ребёнка будто бы ничего не беспокоит. А если уже есть жалобы, не стоит затягивать с прохождением комплексного обследования у врача-уролога.