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22 февраля, 02:11

Маск один раз тайно посетил Белый дом за время правления Байдена

NBC: Миллиардер Илон Маск в сентябре 2023 года тайно посетил Белый дом

Основатель Space X и владелец социальной сети Х Илон Маск один раз тайно посетил Белый дом за время нахождения у власти действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена. Как передаёт телеканал NBC News со ссылкой на записи о посетителях резиденции американского лидера, это произошло 13 сентября прошлого года.

По данным канала, предприниматель во время своего визита в Белый дом обсудил с находящимися там государственными деятелями искусственный интеллект. Помимо того, журналисты сообщают, что тогда бизнесмен не встречался с главой США.

"Белый дом подтвердил, что это был единственный визит Маска в период этой администрации", — указывает телеканал.

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Ранее Life.ru писал, что Маск рассказал о своих предпочтениях на запланированных на осень текущего года президентских выборах в США. По его словам, в этот раз он уже не будет голосовать за кандидатуру действующего американского лидера Джо Байдена.

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Flickr / Thomas Hawk

Алексей Соловьёв
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