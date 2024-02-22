Маск один раз тайно посетил Белый дом за время правления Байдена

Основатель Space X и владелец социальной сети Х Илон Маск один раз тайно посетил Белый дом за время нахождения у власти действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена. Как передаёт телеканал NBC News со ссылкой на записи о посетителях резиденции американского лидера, это произошло 13 сентября прошлого года.

По данным канала, предприниматель во время своего визита в Белый дом обсудил с находящимися там государственными деятелями искусственный интеллект. Помимо того, журналисты сообщают, что тогда бизнесмен не встречался с главой США.

"Белый дом подтвердил, что это был единственный визит Маска в период этой администрации", — указывает телеканал.