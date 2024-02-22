Регион

Уведомления отключены

22 февраля, 01:38

Как минимум 15 горняков погибли при обрушении шахты в Венесуэле

Мадуро: 15 человек погибли в результате обрушении шахты в Венесуэле

Как минимум 15 человек погибли при обрушении нелегальной открытой шахты в венесуэльском штате Боливар. Как заявил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала VTV, ещё 11 человек получили ранения.

Момент обрушения шахты в Венесуэле, в результате которого погибло как минимум 15 человек. Видео © X / GeniusBotX

"В поисково-спасательных работах на нелегальной шахте "Булья Лока" лично участвует губернатор Анхель Маркано. На данный момент у нас 15 погибших и 11 раненых, работают два вертолёта, чтобы вывозить пострадавших", — сообщил лидер страны.

Обрушение шахты также попало на видео. На кадрах можно увидеть, что в карьере момент трагедии находились десятки человек, часть из которых за считанные секунды завалило землёй.

Шахтёров в Кузбассе эвакуировали из-за горного удара
Шахтёров в Кузбассе эвакуировали из-за горного удара

Ранее минимум девять человек погибли при нападении вооружённых людей на шахту в перуанской провинции Патаз. Ещё четверых они взяли в заложники.

Обложка ©

X / DDNewslive

Оксана Попова
  • Новости
  • Венесуэла
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров