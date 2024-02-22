В Копейске равнодушные медсёстры бросили одну в палате двухлетнюю девочку-сироту
"Телеканал 360": В Копейске медсёстры бросили в палате одну двухлетнюю сироту
В детской больнице в Копейске родители обнаружили в одной из палат оставленную всеми двухлетнюю девочку, передаёт телеканал "360", побеседовавший с очевидицей. Более того, медсёстры запретили родителям других детей подходить к девочке, чтобы она не привязалась к ним.
При этом к ребёнку не приставили няню, а сотрудники больницы отмахивались, что соответствующих работников нет, а у них самих не хватает времени.
В детской больнице в Копейске родители обнаружили в одной из палат оставленную всеми двухлетнюю девочку. Видео © t.me / Телеканал "360"
"Мне был дан ответ, что якобы государство не выделяет никаких нянь для таких детей, а у нас нет времени заниматься", — рассказала мать другого ребёнка.
По её словам, девочке было плохо и она постоянно плакала. К тому же она не была в безопасности: таскала большие стулья, рисковала упасть или что-то на себя уронить. Очевидица подчеркнула, что персонал больницы показал себя с худшей стороны. Одна из находившихся в палате женщин уложила девочку спать на кровать, но медсестра, которой срочно понадобилось вытащить другую кровать, шумом разбудила ребёнка. И ей было "без разницы".
"Маленький ребёнок, который даже не разговаривает, не может подойти и взять водички. У неё вообще ничего не было", — пояснила женщина.
На следующий день, возможно, из-за огласки к ребёнку приставили няню, а на третий день девочку выписали обратно в Дом малютки.
Впрочем, чрезмерная забота о ребёнке тоже вызывает порой гнев общественности. Ранее маму, которая кормила своего ребёнка грудью в раздевалке, выгнали из фитнес-клуба World Class в Москве.
t.me / Телеканал "360"