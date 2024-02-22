Медик развеяла известный миф о том, что нервные клетки не восстанавливаются
Врач Гаджиева: Нервные клетки отмирают, но гиппокамп вырабатывает им замену
Убеждение, что нервные клетки не восстанавливаются, не совсем точно, рассказала "Газете.ru" невролог Марина Гаджиева. Она объяснила, что любая клетка не восстанавливается, однако ткань, которая из них состоит, — другое дело.
"Есть такие понятия, как "нейропластичность" и "нейрогенез". Функции такой клетки берут на себя оставшиеся нейроны, создавая между собой новые связи, что позволяет восстанавливать утраченные функции, за которые отвечали эти клетки. Явный пример — это когда люди восстанавливаются после инсульта. Это называется нейропластичностью", — сообщила Гаджиева.
При этом клетки угасают ежедневно. Но им на замену приходят новые нейроны, создаваемые в гиппокампе из стволовых клеток и активно "вливающиеся" в работу нервной системы. Благодаря этому процессу — нейрогенезу — организм может полноценно функционировать.
А вот считать, что все болезни от нервов, неправильно, утверждает эксперт. По её словам, существует множество патогенетических и биохимических механизмов развития болезни, подразумевающие в том числе аутоиммунные процессы, генетические заболевания и так далее. Стресс может просто осложнять ситуацию и ускорять процессы течения болезни. Поэтому с ним тоже нужно уметь справляться.
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