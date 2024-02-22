Регион

Уведомления отключены

22 февраля, 04:37

КамАЗ сообщил о производстве дополнительных беспилотных грузовиков

КамАЗ произведёт ещё 12 беспилотников для перевозки грузов по трассе М11 "Нева"

Беспилотные грузовики КамАЗ. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Беспилотные грузовики КамАЗ. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

К осени текущего года КамАЗ произведёт ещё 12 беспилотных грузовых автомобилей. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству транспорта РФ, эти транспортные средства также будут перевозить грузы по трассе М11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом.

"К сентябрю ПАО "КамАЗ" обеспечит производство 12 беспилотных грузовиков", — сообщил собеседник информагентства.

Стоит отметить, что в настоящее время по трассе М11 курсирует девять грузовых беспилотников, из которых только шесть от КамАЗа, а остальные — от другой организации. Согласно прогнозам министра транспорта РФ Виталия Савельева, к концу 2024 года их общее количество увеличится до 43 единиц.

Российские инженеры создали не имеющий аналогов в мире беспилотник
Российские инженеры создали не имеющий аналогов в мире беспилотник

Ранее Life.ru писал, что беспилотные грузовики КамАЗ начали перевозку коммерческих грузов по трассе М11 "Нева". В Минтрансе рассказали, что в проекте "Беспилотные логистические коридоры" принимают участие крупнейшие перевозчики, в числе которых ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-снабжение".

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • камаз
  • Экономика РФ
  • Авто
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров