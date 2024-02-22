КамАЗ сообщил о производстве дополнительных беспилотных грузовиков

К осени текущего года КамАЗ произведёт ещё 12 беспилотных грузовых автомобилей. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству транспорта РФ, эти транспортные средства также будут перевозить грузы по трассе М11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом.

"К сентябрю ПАО "КамАЗ" обеспечит производство 12 беспилотных грузовиков", — сообщил собеседник информагентства.

Стоит отметить, что в настоящее время по трассе М11 курсирует девять грузовых беспилотников, из которых только шесть от КамАЗа, а остальные — от другой организации. Согласно прогнозам министра транспорта РФ Виталия Савельева, к концу 2024 года их общее количество увеличится до 43 единиц.