КамАЗ сообщил о производстве дополнительных беспилотных грузовиков
КамАЗ произведёт ещё 12 беспилотников для перевозки грузов по трассе М11 "Нева"
Беспилотные грузовики КамАЗ. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
К осени текущего года КамАЗ произведёт ещё 12 беспилотных грузовых автомобилей. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству транспорта РФ, эти транспортные средства также будут перевозить грузы по трассе М11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом.
"К сентябрю ПАО "КамАЗ" обеспечит производство 12 беспилотных грузовиков", — сообщил собеседник информагентства.
Стоит отметить, что в настоящее время по трассе М11 курсирует девять грузовых беспилотников, из которых только шесть от КамАЗа, а остальные — от другой организации. Согласно прогнозам министра транспорта РФ Виталия Савельева, к концу 2024 года их общее количество увеличится до 43 единиц.
Ранее Life.ru писал, что беспилотные грузовики КамАЗ начали перевозку коммерческих грузов по трассе М11 "Нева". В Минтрансе рассказали, что в проекте "Беспилотные логистические коридоры" принимают участие крупнейшие перевозчики, в числе которых ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-снабжение".