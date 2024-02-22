В США за шпионаж осудят моряка, проходившего службу в Японии на эсминце USS Higgins
USNI: Проходившего службу в Японии моряка ВМС США будут судить за шпионаж
Эсминец ВМС США USS Higgins. Обложка © Flickr / Minoru Tanaka
В Военно-морских силах США случился очередной скандал. Как передаёт USNI News со ссылкой на оказавшееся в распоряжении портала обвинительное заключение, проходившего службу в Японии на эсминце USS Higgins американского моряка будут судить за шпионаж.
"Моряк, прикомандированный к эсминцу <…> USS Higgins (DDG 76), подозревается в неправильном обращении с секретными документами и информацией", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что он совершал свои преступления с конца ноября 2022 года по февраль 2023 года. В обвинительном заключении сообщается, что в этот период времени американский моряк передавал секретную информацию иностранному гражданину неназванного государства. Помимо этого сообщается, что обвиняемый находится в следственном изоляторе с 19 мая прошлого года. Стоит отметить, что уже на этой неделе пройдёт трибунал по его делу.
Ранее Life.ru писал, что в Китае вынесено судебное решение в отношении австралийского писателя Яна Хэнцзюня, обвиняемого в шпионаже. Его приговорили к смертной казни с отсрочкой наказания.