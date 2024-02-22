В США за шпионаж осудят моряка, проходившего службу в Японии на эсминце USS Higgins

В Военно-морских силах США случился очередной скандал. Как передаёт USNI News со ссылкой на оказавшееся в распоряжении портала обвинительное заключение, проходившего службу в Японии на эсминце USS Higgins американского моряка будут судить за шпионаж.

Следствие установило, что он совершал свои преступления с конца ноября 2022 года по февраль 2023 года. В обвинительном заключении сообщается, что в этот период времени американский моряк передавал секретную информацию иностранному гражданину неназванного государства. Помимо этого сообщается, что обвиняемый находится в следственном изоляторе с 19 мая прошлого года. Стоит отметить, что уже на этой неделе пройдёт трибунал по его делу.