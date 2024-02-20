КГБ Белоруссии сообщил о задержании 16 иностранных шпионов с 2022 года

Белорусская контрразведка за последние два года выявила более сотни попыток вербовки граждан республики. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

"Только за 2022–2023 годы контрразведкой комитета выявлено 114 попыток вербовки наших граждан, в том числе 37 военнослужащих", — приводит агентство БелТА слова Тертеля.