КГБ Белоруссии сообщил о задержании 16 иностранных шпионов с 2022 года
Глава КГБ Тертель: В Белоруссии задержано 16 иностранных шпионов за два года
Белорусская контрразведка за последние два года выявила более сотни попыток вербовки граждан республики. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
"Только за 2022–2023 годы контрразведкой комитета выявлено 114 попыток вербовки наших граждан, в том числе 37 военнослужащих", — приводит агентство БелТА слова Тертеля.
Глава белорусского КГБ также указал, что к уголовной ответственности привлекли 45 человек, "которые встали на путь предательства". Кроме того, удалось задержать 16 иностранных граждан за шпионаж.
А ранее Life.ru рассказывал о поимке диверсантов на болотах у границы Белоруссии и Украины 16 февраля. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что те перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории РФ и Белоруссии. Члены диверсионно-разведывательной группы, задержанные белорусскими силовиками, были вооружены взрывными устройствами. По данным КГБ, именно Служба безопасности Украины (СБУ) стояла за попыткой организовать диверсию.
Shutterstock