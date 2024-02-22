Бойцы ВДВ выбивают ВСУ с рубежей на Запорожском фронте
Подразделения российских ВДВ в ходе спецоперации выбивают украинских военных с позиций на Запорожском фронте, где те успели закрепиться. Командир танкового экипажа с позывным Спартак отметил, что бои не очень интенсивные.
"В данный момент более-менее спокойная ситуация, контролируемая, сложная, но контролируемая, как у нас говорят в армии. Мы потихонечку выбиваем его [противника] с рубежей, на которых он находился", — сообщил Спартак в беседе с РИА "Новости".
Территория находится под постоянным наблюдением разведчиков, которые засекают любые цели с помощью БПЛА и передают координаты танкистам. Последние выдвигаются на позиции для стрельбы. Они могут вести огонь на расстояние до десяти километров.
Ранее Life.ru рассказывал, на каких направлениях СВО российские военные активизируют усилия. Наш эксперт уверен, что самые большие схватки впереди и о победе говорить пока слишком рано.
t.me / Минобороны России