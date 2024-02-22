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22 февраля, 05:27

Бойцы ВДВ выбивают ВСУ с рубежей на Запорожском фронте

Подразделения российских ВДВ в ходе спецоперации выбивают украинских военных с позиций на Запорожском фронте, где те успели закрепиться. Командир танкового экипажа с позывным Спартак отметил, что бои не очень интенсивные.

"В данный момент более-менее спокойная ситуация, контролируемая, сложная, но контролируемая, как у нас говорят в армии. Мы потихонечку выбиваем его [противника] с рубежей, на которых он находился", — сообщил Спартак в беседе с РИА "Новости".

Территория находится под постоянным наблюдением разведчиков, которые засекают любые цели с помощью БПЛА и передают координаты танкистам. Последние выдвигаются на позиции для стрельбы. Они могут вести огонь на расстояние до десяти километров.

Появилось видео, как агент СБУ в Запорожской области минирует машину под видом инвалида
Появилось видео, как агент СБУ в Запорожской области минирует машину под видом инвалида

Ранее Life.ru рассказывал, на каких направлениях СВО российские военные активизируют усилия. Наш эксперт уверен, что самые большие схватки впереди и о победе говорить пока слишком рано.

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t.me / Минобороны России

Андрей Бражников
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