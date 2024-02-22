Луганск создаёт хорошее впечатление города, не поддавшегося пессимизму, в котором жизнь идёт полным ходом. Такими впечатлениями от своей поездки в столицу ЛНР поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Город, кстати, вполне нормальное впечатление произвёл. В городе кипела жизнь, люди жили своей жизнью <...> Но чего не было — какого-то, знаете, пессимизма в воздухе. Наоборот, город жил своей жизнью, что, конечно, было весьма радостно видеть", — рассказал порталу International Reporters официальный представитель Кремля о своей поездке в ноябре 2022 года.

Песков отдельно упомянул активную работу сотрудников коммунальных служб, в которых трудятся и специалисты из Москвы, — они постоянно строят дороги, роют землю для сооружения коммуникации. Глядя на это, пресс-секретарь российского лидера сделал вывод, что жизнь в городе продолжит налаживаться.