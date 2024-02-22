Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Песков: Жизнь в Луганске идёт полным ходом, в городе не чувствуется пессимизма
Луганск создаёт хорошее впечатление города, не поддавшегося пессимизму, в котором жизнь идёт полным ходом. Такими впечатлениями от своей поездки в столицу ЛНР поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Город, кстати, вполне нормальное впечатление произвёл. В городе кипела жизнь, люди жили своей жизнью <...> Но чего не было — какого-то, знаете, пессимизма в воздухе. Наоборот, город жил своей жизнью, что, конечно, было весьма радостно видеть", — рассказал порталу International Reporters официальный представитель Кремля о своей поездке в ноябре 2022 года.
Песков отдельно упомянул активную работу сотрудников коммунальных служб, в которых трудятся и специалисты из Москвы, — они постоянно строят дороги, роют землю для сооружения коммуникации. Глядя на это, пресс-секретарь российского лидера сделал вывод, что жизнь в городе продолжит налаживаться.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге рассказал о том, как идёт восстановление городов-побратимов столицы — Донецка и Луганска. В 2024 планируется восстановить свыше 1200 зданий, порядка 230 тысяч квадратных метров дороги и минимум 250 километров инженерных сетей. А с 2022-го столичные специалисты построили и произвели ремонт 1720 зданий и сооружений, в числе которых были детские сады и школы, больницы, поликлиники и жилые дома. К настоящему моменту восстановили 555 километров инженерных сетей, а также 1,3 миллиона квадратных метров дорог.