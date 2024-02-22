Песков отверг идею приравнивать военкоров к участникам СВО

"Всё-таки они не являются прямыми участниками конфликта, они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому вот так вот линейно, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно", — заметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в этом вопросе готов солидаризироваться с президентом. Вместе с тем он признал, что военкоры проявляют огромное мужество, смелость, отвагу и даже самопожертвование ради обнародования правды о событиях на СВО не только для россиян, но и для всего мира. Он считает, что "их героическая работа также заслуживает отдельной оценки, отдельной квалификации". По его мнению, подумать есть над чем, но власти и так видят их труд и героизм, военных корреспондентов достаточно часто "награждают должным образом".