Песков похвалил российские СМИ за информационные войны с западным монстром Песков уверен, что Россия готова состязаться с Западом по эффективности медиа 22 февраля, 07:24 Дмитрий Песков. Обложка © Shutterstock

Россия способна составить конкуренцию Западу в вопросах эффективности медиа, и сейчас российские СМИ всё громче заявляют о себе на международных площадках, что вызывает болезненную реакцию зарубежных политических элит. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

"Мы имеем дело и ведём информационные войны с огромным монстром. Мы, конечно, вряд ли можем конкурировать с ними по размерам, но по эффективности нашей работы мы вполне уже готовы с ними состязаться. Что мы и делаем", — пояснил он.

Долгое время медиа США и Британии считались самыми мощными информационными структурами, так как держали под своим контролем огромное число газет и журналов по всему миру, отметил Песков. По его словам, европейские медиа тоже давно несамостоятельны, ведь ими опосредованно владеют американцы и британцы.

Песков подчеркнул, что в России ведётся активная работа по укреплению отечественных СМИ, способных доносить позицию Москвы до западных обывателей. Так, идёт продвижение в интернете, по теле- и радиовещанию, огромные коллективы разных компаний и ведомств в РФ занимаются вопросами выхода на иностранных читателей и слушателей.

Напомним, на Западе постоянно попадают под запрет российские информационные ресурсы. Так, в январе этого года YouTube заблокировал канал российского режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон TV". Указывается, что причиной послужили некие "многочисленные или серьёзные нарушения правил" площадки. Какие именно, не уточняется.

Авторы Татьяна Миссуми