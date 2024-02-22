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Песков похвалил российские СМИ за информационные войны с западным монстром

Песков уверен, что Россия готова состязаться с Западом по эффективности медиа

22 февраля, 07:24
Дмитрий Песков. Обложка © Shutterstock

Дмитрий Песков. Обложка © Shutterstock

Россия способна составить конкуренцию Западу в вопросах эффективности медиа, и сейчас российские СМИ всё громче заявляют о себе на международных площадках, что вызывает болезненную реакцию зарубежных политических элит. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

"Мы имеем дело и ведём информационные войны с огромным монстром. Мы, конечно, вряд ли можем конкурировать с ними по размерам, но по эффективности нашей работы мы вполне уже готовы с ними состязаться. Что мы и делаем", пояснил он.

Долгое время медиа США и Британии считались самыми мощными информационными структурами, так как держали под своим контролем огромное число газет и журналов по всему миру, отметил Песков. По его словам, европейские медиа тоже давно несамостоятельны, ведь ими опосредованно владеют американцы и британцы.

Песков подчеркнул, что в России ведётся активная работа по укреплению отечественных СМИ, способных доносить позицию Москвы до западных обывателей. Так, идёт продвижение в интернете, по теле- и радиовещанию, огромные коллективы разных компаний и ведомств в РФ занимаются вопросами выхода на иностранных читателей и слушателей.

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Напомним, на Западе постоянно попадают под запрет российские информационные ресурсы. Так, в январе этого года YouTube заблокировал канал российского режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон TV". Указывается, что причиной послужили некие "многочисленные или серьёзные нарушения правил" площадки. Какие именно, не уточняется.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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