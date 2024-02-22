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Медведев заявил, что "часы Судного дня" очень сильно ускорились

22 февраля, 07:43
Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Ядерный конфликт может оказаться реальностью, так как сейчас ситуация гораздо острее по сравнению со временами Карибского кризиса. Так считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, которого цитирует kp.ru.

"Сейчас [в бункер] бежать не надо, но, как это ни печально прозвучит, этот сценарий реальный. <…> Мы должны сделать всё, чтобы он [сценарий] не состоялся, но эти самые часы, которые тикают в известном направлении ["часы Судного дня"], — они сейчас очень сильно ускорились", — отметил политик.

Он напомнил, что в 1962 году не было прямого противостояния между РФ и Америкой, поэтому ситуация была менее напряжённой. Медведев подчеркнул, что Запад предпочитает твердить, что Москва лишь бряцает оружием, но никогда не даст жёсткого ответа, однако это не так.

Политик заверил, что если встанет вопрос о существовании России, то у руководства нашей страны не останется выбора. Поэтому, по словам Медведева, ядерный конфликт — это реально существующая угроза для всего человечества.

Медведев предупредил наследников Гитлера и Муссолини об основании для ядерного удара России
Медведев предупредил наследников Гитлера и Муссолини об основании для ядерного удара России

Ранее в феврале этого года зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже говорил, что, если страны Запада попытаются развалить Россию или вернуть государство к границам 1991 года, Москва применит ядерное оружие.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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