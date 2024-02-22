Медведев напомнил о том, что русские и украинцы были вместе тысячу лет

Русские и украинцы принадлежат к одному народу, и существующие языковые особенности не отменяют этого факта. Такое заявление в беседе с российскими СМИ сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Я исхожу из того, что в целом русские и украинцы — это один народ. Это не два братских народа. Об этом заговорили только в XX веке после разрушения СССР. Это один народ", — цитирует Медведева kp.ru.

Медведев признал наличие языковых особенностей и множества диалектов. Он добавил, что, помимо классического русского и украинских языков, существуют южнорусский говор, малороссийский говор и суржик, который используют многие украинцы. И всё это разнообразие вовсе не делает русских и украинцев разными народами. Кроме того, в определённый период истории России пришлось явиться на помощь жителям малороссийских земель, чтобы выгнать оттуда западных захватчиков.

"Эти народы тысячу лет были вместе, их разделяли разные исторические события. <...> Россия в какой-то момент была вынуждена прийти на помощь жителям этих малороссийских территорий и выгнать оттуда всех незваных гостей — поляков и прочих, заключить необходимые соглашения, которые позволили вот этой части России развиваться автономно", — напомнил политик.