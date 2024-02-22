Мобилизованным с Крайнего Севера сохранили право на бесплатный проезд в отпуск 22 февраля, 08:27 Сохранён бесплатный проезд в отпуск для мобилизованных с Крайнего Севера. Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Право на бесплатный проезд к месту отпуска сохранится за россиянами, работающими или проходящими военную службу по мобилизации или контракту на Крайнем Севере, даже когда они вернутся домой. Постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Раз в два года за счёт работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно", — говорится на сайте кабмина.

На этот период трудовой договор по месту работы с отправившимися на военную службу приостанавливается, поэтому право на компенсацию проезда в отпуск сохраняется и им можно будет воспользоваться позднее, отмечается в тексте. Граждане смогут прибегнуть к накопившейся льготе один раз в год.

Ранее Минобороны России предложило ввести единый предельный возраст пребывания на службе при мобилизации для всех контрактников. Согласно проекту федерального закона, он составит 70 лет для высших офицеров и 65 — для всех остальных.

Авторы Татьяна Миссуми