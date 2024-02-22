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22 февраля, 07:57

После публикации Life.ru МВД проверяет фитнес-клуб, откуда выгнали маму, кормившую младенца

МВД проверяет фитнес-клуб в Москве, откуда выгнали мать с ребёнком

Мама и её ребёнок, которых выгнали из фитнес-клуба в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Мама и её ребёнок, которых выгнали из фитнес-клуба в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

МВД РФ начало проверку в отношении руководства и сотрудников фитнес-клуба, откуда выгнали женщину, кормившую ребёнка грудью в раздевалке. Об этом сообщает SHOT.

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Напомним, ранее в одном из московских фитнес-клубов произошёл скандал: одна из посетительниц пожаловалась на молодую маму, которая кормила своего ребёнка грудью в женской раздевалке. Персонал встал на сторону возмущённой клиентки, и маму выпроводили. Позднее в соцсетях появилась информация, что теперь в клубе есть комната матери и ребёнка с пеленальным столиком.

Александра Вишнякова
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