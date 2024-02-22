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22 февраля, 09:00

За день в Петербурге таинственным образом исчезли шестеро подростков

78.ru: За последние сутки в Петербурге пропали шестеро несовершеннолетних

За последние сутки в Санкт-Петербурге бесследно исчезли сразу несколько подростков. Об этом пишет телеканал 78.ru со ссылкой на источник.

По его данным, заявления о пропаже были поданы обеспокоенными родителями и сотрудниками Центра содействия семейному воспитанию. Среди исчезнувших четыре мальчика и две девочки, всем от 14 до 17 лет. Из них пятеро состоят на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

А от волонтёров поискового отряда "Лиза алерт" поступила информация о том, что 20 февраля в Северной столице исчезли два мальчика в возрасте 10 и 12 лет. К счастью, позже их удалось найти живыми.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что в Новосибирске уже несколько дней разыскивают 15-летнюю школьницу, исчезнувшую при загадочных обстоятельствах. Известно, что 19 февраля девушка по имени Ульяна пришла в салон красоты, поменяла причёску, а около 17 часов ушла из дома в Заельцовском районе. Последний раз её видели примерно в семь вечера у станции метро "Площадь им. Ленина". На пропавшей была чёрная медицинская маска, при ней рюкзак.

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Юрий Лысенко
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