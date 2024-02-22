Российские учёные создали для военных чудо-средство, позволяющее выспаться всего за 20 минут

Российские разработчики создали комплекс биостимуляции "Ритм-Полёт", который позволяет выспаться за 20 минут. Такой отдых сопоставим с полноценным шестичасовым сном. Аппарат уже применяют для восстановления бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".

Аппарат "Ритм-Полёт". Фото © "Ростех"

"Комплекс биоритмостимуляции холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" успешно применяется для восстановления военных, в том числе в зоне СВО. Аппарат позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4–6-часовым сном", — рассказали в компании.

По словам инженеров, выспаться за такой промежуток времени помогает программируемое световое и звуковое воздействие, которое успокаивает эмоциональный фон при профессиональных перегрузках. Аппарат также может снять усталость, повысить стрессоустойчивость, предотвратить утомление, повысить жизненный тонус и работоспособность.

Комплекс, созданный разработчиками НПП "Полёт", представляет из себя маску со встроенным экраном, передающим сигналы. Также в комплект входят наушники и пульт управления для регулирования времени процедуры и её интенсивности. По словам инженеров, изначально аппарат создавался только для военных лётчиков, однако получил более широкое применение в зоне СВО.