Маленький хозяин расклеил по Перми "фоторобот" пропавшего чёрного кота

В Перми потеряли чёрного игрушечного кота. Тот, кто найдёт пропажу, получит от хозяев вещицы вознаграждение. "Фоторобот" потерянной игрушки опубликовали в Telegram-канале "Пермский транспорт", сообщает Ura.ru.

"Потерялся плюшевый котик. Сам он чёрный-чёрный. У него большие жёлтые глаза и розовый нос, который закрашен чёрным. Он не живой", — говорится в объявлении маленького хозяина.

Поиски игрушки ведут в Кировском районе города. Автор объявления прикрепил рисунок кота на одной из остановок общественного транспорта.