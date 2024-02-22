Маленький хозяин расклеил по Перми "фоторобот" пропавшего чёрного кота
В Перми за вознаграждение просят вернуть чёрного плюшевого котёнка
Хозяин игрушки разместил объявление на остановке. Фото © t.me / "Пермский транспорт"
В Перми потеряли чёрного игрушечного кота. Тот, кто найдёт пропажу, получит от хозяев вещицы вознаграждение. "Фоторобот" потерянной игрушки опубликовали в Telegram-канале "Пермский транспорт", сообщает Ura.ru.
"Потерялся плюшевый котик. Сам он чёрный-чёрный. У него большие жёлтые глаза и розовый нос, который закрашен чёрным. Он не живой", — говорится в объявлении маленького хозяина.
Поиски игрушки ведут в Кировском районе города. Автор объявления прикрепил рисунок кота на одной из остановок общественного транспорта.
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