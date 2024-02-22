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22 февраля, 09:38

Маленький хозяин расклеил по Перми "фоторобот" пропавшего чёрного кота

В Перми за вознаграждение просят вернуть чёрного плюшевого котёнка

Хозяин игрушки разместил объявление на остановке. Фото © t.me / "Пермский транспорт"

Хозяин игрушки разместил объявление на остановке. Фото © t.me / "Пермский транспорт"

В Перми потеряли чёрного игрушечного кота. Тот, кто найдёт пропажу, получит от хозяев вещицы вознаграждение. "Фоторобот" потерянной игрушки опубликовали в Telegram-канале "Пермский транспорт", сообщает Ura.ru.

"Потерялся плюшевый котик. Сам он чёрный-чёрный. У него большие жёлтые глаза и розовый нос, который закрашен чёрным. Он не живой", — говорится в объявлении маленького хозяина.

Поиски игрушки ведут в Кировском районе города. Автор объявления прикрепил рисунок кота на одной из остановок общественного транспорта.

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Владимир Озеров
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