Пьяный петербуржец выкрал собаку из антикафе и попал на камеру

Неизвестный мужчина похитил собаку породы сиба-ину из антикафе в центральной части Петербурга. О подробностях случившегося рассказал один из сотрудников заведения.

Неизвестный мужчина похищает сиба-ину из антикафе "Фронтир" в Петербурге. Видео © VK / "Фронтир, антикафе (Санкт-Петербург)"

Похищение пса по кличке Франц из заведения под названием "Фронтир" произошло днём 21 февраля. На опубликованной записи с видеокамер видно, что пёсель сидит у выхода на улицу, когда к нему подходит мужчина. Сначала он треплет животное за ушами, пару раз шлёпает по морде, а после хватает животное на руки и выбегает наружу. При этом видевшие похитителя сотрудники рассказали, что он был нетрезв.

"Это собака антикафе — наш маскот и работник. Собака породы сиба-ину. Человек первый раз пришёл с улицы и задержался на пороге буквально на минуту, чтобы утащить у нас собаку", — поделился представитель "Фронтира" в беседе с телеканалом "360".

К счастью, ситуация разрешилась благополучно — похищенного пса обнаружили уже спустя несколько минут неподалёку от заведения. По предположениям сотрудников, вор понял, что Франца уже ищут, поэтому решил просто оставить собакена и сбежать. Сейчас четырёхлапый работник антикафе чувствует себя хорошо.

Собеседник телеканала добавил, что в день похищения они не успели подать заявление в полицию по поводу случившегося, однако собираются сделать это сегодня. Персонал "Фронтира" на странице в социальной сети "ВКонтакте" просит поделиться информацией о похитителе.