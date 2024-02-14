"Это наш член семьи!": Спасатели вызволили маленькую собаку из горящего дома в Анапе

Пожарные спасли маленькую собачку из объятой пламенем многоэтажки в Анапе. Видео трогательного вручения питомца хозяйке опубликовано в телеграм-канале МЧС России.

Огнеборцы МЧС России спасли собаку на пожаре в многоэтажке в Анапе. Видео © t.me /МЧС России

Маленькая собачка оказалась заблокированной в одной из квартир многоэтажки в Анапе, где разгорелся пожар. Когда спасатели отдали питомца в руки хозяйке, та не смогла сдержать слёз: она призналась, что животное является настоящим членом семьи и играет для них очень важную роль.

"Хотела бы выразить огромнейшую благодарность за спасение нашей собаки, нашего любимца. Это для нас имеет огромное значение: это не просто собака, это наш член семьи!" — рассказала хозяйка спасённой собаки.