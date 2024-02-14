"Это наш член семьи!": Спасатели вызволили маленькую собаку из горящего дома в Анапе
Огнеборцы МЧС России спасли собаку на пожаре в многоэтажке в Анапе
Пожарные спасли маленькую собачку из объятой пламенем многоэтажки в Анапе. Видео трогательного вручения питомца хозяйке опубликовано в телеграм-канале МЧС России.
Огнеборцы МЧС России спасли собаку на пожаре в многоэтажке в Анапе. Видео © t.me /МЧС России
Маленькая собачка оказалась заблокированной в одной из квартир многоэтажки в Анапе, где разгорелся пожар. Когда спасатели отдали питомца в руки хозяйке, та не смогла сдержать слёз: она призналась, что животное является настоящим членом семьи и играет для них очень важную роль.
"Хотела бы выразить огромнейшую благодарность за спасение нашей собаки, нашего любимца. Это для нас имеет огромное значение: это не просто собака, это наш член семьи!" — рассказала хозяйка спасённой собаки.
Тем временем в управлении МЧС уточнили, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение в многоэтажке. Спасательные работы на месте ЧП продолжаются.
Life.ru сообщал, что вечером 13 февраля в Анапе загорелась мансарда жилого 11-этажного дома. После этого крыша здания начала осыпаться. Из дома эвакуировано 440 человек, среди них 112 детей. Также пострадал лифтёр, находившийся на чердаке. Спустя время мансарда горящего дома рухнула по всей площади, огонь охватил квартиры. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
t.me / МЧС России