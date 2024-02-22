Медведев считает, что атмосфера доносительства в РФ не нужна

Практика доносительства России не нужна, однако граждане должны при этом не терять бдительность. Так считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Атмосфера доносительства не нужна. Дух такой не нужно поддерживать. С другой стороны, внимание к тому, что происходит, должно быть — иначе этим будут пользоваться враги, те же самые диверсанты, террористы", — цитирует политика kp.ru.