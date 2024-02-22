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22 февраля, 10:16

Медведев считает, что атмосфера доносительства в РФ не нужна

Практика доносительства России не нужна, однако граждане должны при этом не терять бдительность. Так считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Атмосфера доносительства не нужна. Дух такой не нужно поддерживать. С другой стороны, внимание к тому, что происходит, должно быть — иначе этим будут пользоваться враги, те же самые диверсанты, террористы", — цитирует политика kp.ru.

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Кстати, ранее в Госдуме подготовили законопроект о наказании для серийных доносчиков. Тех, кто злоупотребляет правом на обращение в государственные органы, предлагается привлекать к обязательным работам.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Александра Вишнякова
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