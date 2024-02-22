Медведев назвал лучший танк в мире
Медведев назвал танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире
Танк Т-90М "Прорыв". Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ назвал российский танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире.
"У нас есть танки, которые блестяще себя зарекомендовали в период СВО, — это Т-90М "Прорыв", который недавно президент назвал лучшим танком в мире. Я хотел бы полностью разделить эту позицию. Все мои разговоры с теми, кто принимает участие в СВО — как на полигонах, так и на линии боевого соприкосновения, — доказывают, что это именно так", — цитирует политика "Лента.ру".
Говоря о достоинствах российской техники, Медведев также упомянул модернизированные танки Т-80БВМ и Т-72Б3М. Они были разработаны ещё в 1970–1980-е годы, но до сих пор показывают себя на поле боя лучше, чем западные образцы.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле назвал российский танк Т-90 "Прорыв" лучшим в мире на сегодняшний день. Глава государства поставил задачу разрабатывать и новые виды техники.