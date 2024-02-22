Медведев назвал лучший танк в мире

"У нас есть танки, которые блестяще себя зарекомендовали в период СВО, — это Т-90М "Прорыв", который недавно президент назвал лучшим танком в мире. Я хотел бы полностью разделить эту позицию. Все мои разговоры с теми, кто принимает участие в СВО — как на полигонах, так и на линии боевого соприкосновения, — доказывают, что это именно так", — цитирует политика "Лента.ру".