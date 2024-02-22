Париж обвинил Россию в "угрозах" французскому лётчику над Чёрным морем

Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню разразился обвинениями в отношении России из-за агрессивных действий в отношении Запада, в том числе упомянув об имевшем, по его словам, место около месяца назад случае с "угрозами" французскому лётчику во время патрулирования над Чёрным морем.

"Действия России в 2024 году по отношению к нашим европейским союзникам и США не идут ни в какое сравнение с тем, что было в 2022 году и тем более до этого. Мы зафиксировали несколько инцидентов, которые касались наших ВС", — сказал французский министр обороны.

Лекорню утверждает, что около месяца назад "российский оператор угрожал французскому лётчику тем, что его самолёт будет обстрелян", когда тот осуществлял патрулирование над нейтральными водами Чёрного моря. А несколько месяцев назад, с его слов, военный корабль РФ приблизился к французским территориальным водам в районе устья Сены, чтобы некоторым образом "устрашить" Париж. Впрочем, никаких доказательств своих слов он приводить не стал.