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22 февраля, 10:50

Париж обвинил Россию в "угрозах" французскому лётчику над Чёрным морем

Министр обороны Лекорню пожаловался на "агрессивную позицию" РФ к Франции

Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню разразился обвинениями в отношении России из-за агрессивных действий в отношении Запада, в том числе упомянув об имевшем, по его словам, место около месяца назад случае с "угрозами" французскому лётчику во время патрулирования над Чёрным морем.

"Действия России в 2024 году по отношению к нашим европейским союзникам и США не идут ни в какое сравнение с тем, что было в 2022 году и тем более до этого. Мы зафиксировали несколько инцидентов, которые касались наших ВС", сказал французский министр обороны.

Лекорню утверждает, что около месяца назад "российский оператор угрожал французскому лётчику тем, что его самолёт будет обстрелян", когда тот осуществлял патрулирование над нейтральными водами Чёрного моря. А несколько месяцев назад, с его слов, военный корабль РФ приблизился к французским территориальным водам в районе устья Сены, чтобы некоторым образом "устрашить" Париж. Впрочем, никаких доказательств своих слов он приводить не стал.

Два российских Ту-95МС с кортежем из Су-35 и Су-30 семь часов патрулировали Японское море
Два российских Ту-95МС с кортежем из Су-35 и Су-30 семь часов патрулировали Японское море

А ранее американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk (FORTE11) был в очередной раз замечен в акватории Чёрного моря.

Обложка ©

Getty Images / aviation-images.com

Андрей Бражников
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