"Нет мобилизации!": Украинский город засыпали листовками с призывами не идти в ВСУ В Ржищеве Киевской области нашли листовки против мобилизации на месте взрыва 22 февраля, 11:54 В Киевской области взорвали СВУ с листовками против мобилизации на Украине. Обложка © Getty Images / Roman Pilipey

В городе Ржищеве под Киевом неизвестные разбросали листовки с призывами сопротивляться насильственной мобилизации, а на месте их обнаружения успела взорваться бомба. Об этом рассказал РИА "Новости" координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на свои источники.

"Утром 15 февраля возле здания городской администрации прозвучал взрыв. Сразу туда приехала полиция, и при осмотре нашли гранаты и листовки. Ситуацию с листовками решили замять и совершенно не давать огласки. Сразу пошёл посыл про теракт, заложенное СВУ, рашистов — всё стандартно", — пояснил он.

Местная полиция не нашла злоумышленников после опроса свидетелей и изучения видео с камер наблюдения. Лебедев показал агентству фото листовок. На них, в частности, написаны лозунги "Нет варварской мобилизации. Украина не болото" и "Кристину в тюрьму, банду вон!". Слова обращены к Кристине Ивановой, которая на посту главы города давно вызывает возмущение горожан.

По словам Лебедева, листовок было много — на рынках, в подъездах, в общественном транспорте, а взрыв стал лишь попыткой обратить внимание местной власти. Он добавил, что подполье не имеет отношения к акции, которая отчётливо говорит о том, что украинцы крайне недовольны повальной мобилизацией и решениями Киева.

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Авторы Татьяна Миссуми