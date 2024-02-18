"Это катастрофа": В Раде забили тревогу из-за дефицита работников на Украине
Депутат Рады Наталуха сообщил о дефиците рабочей силы из-за призывов в ВСУ
На Украине столкнулись с дефицитом рабочей силы из-за мобилизации в ВСУ. Обложка © ТАСС / Максим Паб
Украина испытывает острый дефицит рабочей силы, потому что многие призваны на фронт, а если и возвращаются, то с ранениями, становясь непригодными к труду. Об этом рассказал депутат украинского парламента Дмитрий Наталуха агентству "Укринформ".
"Относительно кадров — это катастрофа, у нас дефицит рабочей силы по определённым специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда. Это естественно, очень много людей уехали, очень много людей ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации и не успевает программа переквалификации", — отметил он.
Напомним, Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая. При этом Киев провёл уже девять мобилизационных волн, но в декабре 2023 года Генштаб заявил о необходимости призвать ещё полмиллиона человек. Сам Зеленский говорил, что в Незалежной хватает трудоспособного населения, которого якобы насчитывается 30 миллионов человек, поэтому новая мобилизация возможна. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обвинил политика во лжи. Он сослался на данные украинского правительства, согласно которым работоспособного населения в стране едва наберётся шесть миллионов граждан.