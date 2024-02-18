"Это катастрофа": В Раде забили тревогу из-за дефицита работников на Украине

Украина испытывает острый дефицит рабочей силы, потому что многие призваны на фронт, а если и возвращаются, то с ранениями, становясь непригодными к труду. Об этом рассказал депутат украинского парламента Дмитрий Наталуха агентству "Укринформ".

"Относительно кадров — это катастрофа, у нас дефицит рабочей силы по определённым специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда. Это естественно, очень много людей уехали, очень много людей ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации и не успевает программа переквалификации", — отметил он.