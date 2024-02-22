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22 февраля, 11:23

Медведев предложил отправлять в сибирские лагеря "ждунов" из новых регионов

Так называемых ждунов, которые, получив российские паспорта, продолжают ждать украинские танки в новых регионах РФ, нужно отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря. С таким предложением выступил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря", — заявил политик в интервью российским СМИ.

При этом он подчеркнул, что тех, кто действительно ждёт прихода украинских танков, "там не так много". Однако Медведев призвал работать со всеми, чтобы убедить даже таких людей в том, что Россия вернулась навсегда.

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А ранее глава Крыма Сергей Аксёнов посоветовал всем, кто ждёт возвращения региона Украине, уехать из России, потому что вопрос о принадлежности полуострова решён раз и навсегда, а с диверсантами власти будут разбираться жёстко.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александра Вишнякова
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