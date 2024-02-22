Путин открыл перинатальный центр и хоспис в Казани
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия перинатального центра и хосписа для взрослых пациентов в Казани. С ним на ВКС присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики Минтимер Шаймиев.
Путин открыл перинатальный центр и хоспис в Казани. Видео © Kremlin
В перинатальном центре предусмотрены приёмно-диагностическое отделение с возможностью проведения лучевой диагностики, консультативно-диагностическое отделение, отделение патологии новорождённых, семь родильных залов, взрослая и детская реанимации, послеродовые палаты, а также отделение медреабилитации для новорождённых. Всего в центре 120 коек.
Главврач ГКБ № 7 им. М.Н. Садыкова Артур Делян заявил в ходе церемонии, что там готовы принимать до восьми тысяч родов в год. Он выразил уверенность в том, что открытие центра внесёт значимый вклад в улучшение демографических показателей Татарстана и России в целом.
"Хочу всем пожелать успехов в вашей благороднейшей работе... Поздравляю вас с этим событием и желаю вам всего доброго", — ответил на это Путин.
Напомним, 21 февраля Путин прибыл в Казань и открыл Игры будущего, которые основаны на киберспорте, робототехнике и информационных технологиях. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года и объединят участников из нескольких стран.
ТАСС / Сергей Бобылев