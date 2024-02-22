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"Любо!": Более 27 тысяч казаков отважно сражаются на СВО

Более 27 тысяч казаков сражаются на СВО, тысяча из них представлена к наградам

22 февраля, 12:01
В боевых действиях в зоне спецоперации приняли участие более 27 тысяч казаков. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В боевых действиях в зоне спецоперации приняли участие более 27 тысяч казаков. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В боевых действиях в зоне спецоперации приняли участие более 27 тысяч казаков, в частности, они помогли в освобождении Лисичанска, Золотого и Камышевахи, а также проявили себя при штурме Красного Лимана, удержании Кинбурнской косы и в других сражениях. Об этом рассказали в Российском казачестве накануне Дня защитника Отечества.

Более 27 тысяч казаков сражаются в зоне СВО за Россию. Видео © t.me / Российское казачество

Сейчас на фронте героически защищают Россию добровольческие казачьи отряды "Дон", "Сибирь", "Днепр", "Волга", "Терек". Более тысячи казаков уже представлены к госнаградам за проявленное в боях мужество.

Армия России отправила в утиль пусковую установку и заряжающую машину Patriot
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Ранее Life.ru рассказал, что казаки 6-й казачьей лисичанской бригады имени Матвея Платова успешно наносят удары по ВСУ на Северском направлении. Как сообщается, ВСУ здесь ежесуточно теряют до взвода личного состава.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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