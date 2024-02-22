"Любо!": Более 27 тысяч казаков отважно сражаются на СВО

Более 27 тысяч казаков сражаются на СВО, тысяча из них представлена к наградам

В боевых действиях в зоне спецоперации приняли участие более 27 тысяч казаков, в частности, они помогли в освобождении Лисичанска, Золотого и Камышевахи, а также проявили себя при штурме Красного Лимана, удержании Кинбурнской косы и в других сражениях. Об этом рассказали в Российском казачестве накануне Дня защитника Отечества.