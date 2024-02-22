Супруги из Екатеринбурга усадили годовалого малыша за руль авто и сняли видео

В Екатеринбурге супружеская пара усадила за руль автомобиля своего семимесячного сына. Всё происходящее мать мальчика — тату-мастер Таисья С. — снимала на камеру, а после поделилась в своих соцсетях.

Семимесячного мальчика усадили за руль машины, движущейся по проезжей части. Видео © VK / URA.RU

Девушка объяснила, что ребёнок начал капризничать в дороге, поэтому родителям пришлось успокаивать малыша. Вот только способ они выбрали весьма нестандартный. Их действия могли привести к непоправимой трагедии. Инцидентом уже заинтересовались правоохранители. Как сообщает URA.RU, Госавтоинспекция Екатеринбурга уже проводит проверку.