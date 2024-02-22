Супруги из Екатеринбурга усадили годовалого малыша за руль авто и сняли видео
В Екатеринбурге супружеская пара усадила за руль автомобиля своего семимесячного сына. Всё происходящее мать мальчика — тату-мастер Таисья С. — снимала на камеру, а после поделилась в своих соцсетях.
Семимесячного мальчика усадили за руль машины, движущейся по проезжей части. Видео © VK / URA.RU
Девушка объяснила, что ребёнок начал капризничать в дороге, поэтому родителям пришлось успокаивать малыша. Вот только способ они выбрали весьма нестандартный. Их действия могли привести к непоправимой трагедии. Инцидентом уже заинтересовались правоохранители. Как сообщает URA.RU, Госавтоинспекция Екатеринбурга уже проводит проверку.
Ранее Life.ru сообщал о том, как трёхлетний малыш погиб в страшном ДТП в Самарской области. Авто с тремя людьми слетело с дороги в кювет. По версии прокуратуры, водитель Renault потерял управление на 154-м километре автодороги А300 "Самара – Большая Черниговка".
VK / URA.RU