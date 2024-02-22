Регион

Уведомления отключены

22 февраля, 12:42

Супруги из Екатеринбурга усадили годовалого малыша за руль авто и сняли видео

В Екатеринбурге супружеская пара усадила за руль автомобиля своего семимесячного сына. Всё происходящее мать мальчика — тату-мастер Таисья С. — снимала на камеру, а после поделилась в своих соцсетях.

Семимесячного мальчика усадили за руль машины, движущейся по проезжей части. Видео © VK / URA.RU

Девушка объяснила, что ребёнок начал капризничать в дороге, поэтому родителям пришлось успокаивать малыша. Вот только способ они выбрали весьма нестандартный. Их действия могли привести к непоправимой трагедии. Инцидентом уже заинтересовались правоохранители. Как сообщает URA.RU, Госавтоинспекция Екатеринбурга уже проводит проверку.

Случайное видео вскрыло обращение с малышами в детсаду на Камчатке. И оно ужаснёт любую маму
Случайное видео вскрыло обращение с малышами в детсаду на Камчатке. И оно ужаснёт любую маму

Ранее Life.ru сообщал о том, как трёхлетний малыш погиб в страшном ДТП в Самарской области. Авто с тремя людьми слетело с дороги в кювет. По версии прокуратуры, водитель Renault потерял управление на 154-м километре автодороги А300 "Самара – Большая Черниговка".

Обложка ©

VK / URA.RU

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров