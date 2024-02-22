Регион

Уведомления отключены

22 февраля, 13:12

Памфилова назвала всех кандидатов в президенты РФ достойными людьми и патриотами

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время выступления в лектории Российского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" позвала присутствующих на выборы президента РФ. Она отметила, что все четыре кандидата являются достойными людьми и патриотами.

"Любите Россию? Приходите [на голосование], четыре достойных кандидата, все патриоты, все за Россию, есть выбор. Приходите, делайте этот выбор, не оставайтесь в стороне. Сейчас мы как единый кулак должны быть, хочу вам пожелать в любой ситуации любить Россию", — отметила Памфилова.

Политолог оценила шансы каждого из кандидатов в президенты РФ на выборах
Политолог оценила шансы каждого из кандидатов в президенты РФ на выборах

Напомним, президентские выборы в России пройдут в три дня: 15, 16 и 17 марта. На должность претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). По данным ВЦИОМа, сейчас 80% россиян хотят поддержать Путина и полностью одобряют его политику.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Андрей Бражников
  • Новости
  • Элла Памфилова
  • Выборы — 2024
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров