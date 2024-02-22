Памфилова назвала всех кандидатов в президенты РФ достойными людьми и патриотами
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время выступления в лектории Российского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" позвала присутствующих на выборы президента РФ. Она отметила, что все четыре кандидата являются достойными людьми и патриотами.
"Любите Россию? Приходите [на голосование], четыре достойных кандидата, все патриоты, все за Россию, есть выбор. Приходите, делайте этот выбор, не оставайтесь в стороне. Сейчас мы как единый кулак должны быть, хочу вам пожелать в любой ситуации любить Россию", — отметила Памфилова.
Напомним, президентские выборы в России пройдут в три дня: 15, 16 и 17 марта. На должность претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). По данным ВЦИОМа, сейчас 80% россиян хотят поддержать Путина и полностью одобряют его политику.
ТАСС / Сергей Савостьянов