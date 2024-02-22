Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Полёт Путина на ракетоносце Ту-160М продлился 30 минут

Бундестаг второй раз запретил поставить ВСУ дальнобойные ракеты для "ударов вглубь России"

Выставку "Россия" на ВДНХ за четыре месяца работы посетили 7 млн человек

Появилось видео с места схода смертоносной лавины на группу россиян в Гималаях

"Они мерзавцы": Медведев жёстко высказался о релокантах, ведущих антироссийскую кампанию

Путин встретился в Казани с нынешним и бывшим главами Татарстана

Лётчик-предатель Кузьминов попал в Испанию под именем погибшего ополченца из Донецка

На Солнце произошли две вспышки класса X подряд

Самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы

ВСУ обстреляли село в Брянской области, повреждены две машины и автосервис

Россиянка нашла записку с мольбой о помощи в заказе с Wildberries

В Подмосковье женщина нашла в заказе с Wildberries записку с призывом о помощи

22 февраля, 14:03
В Подмосковье женщина нашла в заказе с маркетплейса записку с призывом о помощи. Обложка © Shutterstock

В Подмосковье женщина нашла в заказе с маркетплейса записку с призывом о помощи. Обложка © Shutterstock

В подмосковных Химках женщина обнаружила в заказе с маркетплейса записку, в которой неизвестный просит помочь, так как якобы находится в заложниках у руководства склада и должен работать круглосуточно. Об этом пишет сайт MK.ru.

"Меня закрыли на производстве и не отпускают домой уже пять дней. Начальник сказал: пока не будет десяти положительных отзывов о товаре, работаю круглосуточно. Пожалуйста, помогите", говорится в записке.

Женщина забрала свой заказ в ПВЗ Wildberries на Куркинском шоссе накануне днём. Уже дома она нашла приклеенный внутри коробки стикер со странным текстом. Сейчас делом занимается полиция, им предстоит проверить подлинность записки.

В Подмосковье около 200 сотрудников Wildberries устроили массовую драку с охраной склада
В Подмосковье около 200 сотрудников Wildberries устроили массовую драку с охраной склада

Ранее сообщалось, что владельцы пункта выдачи заказов Wildberries в Московской области незаконно вынесли товары на сумму свыше пяти миллионов рублей с собственной точки. Подозреваемых задержали.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!