Россиянка нашла записку с мольбой о помощи в заказе с Wildberries В Подмосковье женщина нашла в заказе с Wildberries записку с призывом о помощи 22 февраля, 14:03 В Подмосковье женщина нашла в заказе с маркетплейса записку с призывом о помощи. Обложка © Shutterstock

В подмосковных Химках женщина обнаружила в заказе с маркетплейса записку, в которой неизвестный просит помочь, так как якобы находится в заложниках у руководства склада и должен работать круглосуточно. Об этом пишет сайт MK.ru.

"Меня закрыли на производстве и не отпускают домой уже пять дней. Начальник сказал: пока не будет десяти положительных отзывов о товаре, работаю круглосуточно. Пожалуйста, помогите", — говорится в записке.

Женщина забрала свой заказ в ПВЗ Wildberries на Куркинском шоссе накануне днём. Уже дома она нашла приклеенный внутри коробки стикер со странным текстом. Сейчас делом занимается полиция, им предстоит проверить подлинность записки.

Ранее сообщалось, что владельцы пункта выдачи заказов Wildberries в Московской области незаконно вынесли товары на сумму свыше пяти миллионов рублей с собственной точки. Подозреваемых задержали.

Авторы Татьяна Миссуми