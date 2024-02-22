Футболисты поддержали идею Аршавина о российской версии FIFA Экс-нападающий сборной РФ Булыкин призвал опросить игроков до создания игры FIFA 22 февраля, 14:29 В России могут создать свой аналог FIFA. Обложка © Shutterstock

Бывший нападающий сборной РФ по футболу Дмитрий Булыкин поддержал идею создать российскую версию компьютерной игры FIFA, но предложил заранее продумать, чем она будет выгодно отличаться от иностранного аналога. Об этом он рассказал изданию НСН.

"Надо спросить у игроков, что им нравится в FIFA, от чего они получают удовольствие. И тогда уже задуматься о российской версии, что можно сделать лучше, чтобы ребята перешли на нашу версию", — пояснил Булыкин.

По его словам, важно чем-то привлечь российских геймеров, иначе само создание новой версии окажется бессмысленным. Президент ФК "Урал" Григорий Иванов тоже согласился с инициативой. Он выразил надежду, что игра поможет популяризации футбола в России и станет интересна юным спортсменам.

Напомним, экс-нападающий петербургской команды "Зенит" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин предложил создать отечественный аналог популярного футбольного симулятора FIFA. По его словам, это поможет молодому поколению самореализоваться в виртуальных играх за клубы Российской премьер-лиги.

Авторы Татьяна Миссуми