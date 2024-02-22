Эксперт Пронько: Игры будущего должны получить максимальную поддержку
Открытие Игр будущего в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Международный турнир "Игры будущего", стартовавший накануне в Казани, должен получить максимальную поддержку, считает ведущий "Царьграда" Юрий Пронько.
"Хорошая идея с Играми будущего, которые открылись в Казани. Всё, что направлено на поддержку спорта и здорового образа жизни, на мой взгляд, должно иметь максимальную поддержку", — сказал он.
Как сообщал Life.ru, 21 февраля президент РФ Владимир Путин открыл Игры будущего в Казани, назвав турнир даром России мировой спортивной семье. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года и будут включать 21 дисциплину. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.