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22 февраля, 14:03

Эксперт Пронько: Игры будущего должны получить максимальную поддержку

Открытие Игр будущего в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Открытие Игр будущего в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Международный турнир "Игры будущего", стартовавший накануне в Казани, должен получить максимальную поддержку, считает ведущий "Царьграда" Юрий Пронько.

"Хорошая идея с Играми будущего, которые открылись в Казани. Всё, что направлено на поддержку спорта и здорового образа жизни, на мой взгляд, должно иметь максимальную поддержку", сказал он.
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Как сообщал Life.ru, 21 февраля президент РФ Владимир Путин открыл Игры будущего в Казани, назвав турнир даром России мировой спортивной семье. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года и будут включать 21 дисциплину. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Александра Вишнякова
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