Эксперт Пронько: Игры будущего должны получить максимальную поддержку

Как сообщал Life.ru, 21 февраля президент РФ Владимир Путин открыл Игры будущего в Казани, назвав турнир даром России мировой спортивной семье. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года и будут включать 21 дисциплину. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.