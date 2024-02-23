В Госдуме отследили возведение Бандеры из садиста в герои на Украине

Героизация идеолога украинского национализма Степана Бандеры произошла, когда Незалежная начала искать свою идентичность, но в итоге выбрала своим героем "антиценность". Об этом в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать" заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.

"На Украине мощнейшая пропаганда по поводу этого субъекта, она шла невероятно. И уже всё-таки больше 30 лет прошло, и мы видим, что сейчас это уже как будто так и надо, молодым людям в школе преподавали. Поэтому такая антиценность стала ценностью... Они свою идентичность, так сказать, пытались как-то делать. Им нужны были герои. Всегда нужен какой-то герой", — отметил парламентарий.

Депутат Крашенинников рассказал, как Бандеру сделали героем на Украине. Видео © VK / Дайте сказать!

Те же взрослые граждане Украины, которые были против героизации Бандеры, либо уехали из страны, либо их голоса были заглушены властью. Также внёс свой вклад в этот процесс переход на украинский язык, а значит, на "украинскую" информацию, отказ от русской литературы.